Обертова щітка WB 120 Car & Bike

М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертова щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.

За допомогою зручного важеля інноваційну змінну насадку Car & Bike можна легко і швидко замінити, не стикаючись з брудом, а ще, вона має прозорий корпус. Завдяки продуманій застібці-липучці тканинна накладка може бути знята зі щітки і випраа в пральній машині при температурі 60° C. Щітка для мийки високого тиску з м'якою насадкою з мікрофібри ідеально підходить для делікатного чищення автомобілів і мотоциклів. При необхідності миючий засіб можна наносити через апарат високого тиску. Насадка WB 120 може похвалитися більшою потужністю, ніж попередні моделі - для ефективного і ретельного очищення. Обертова щітка підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класів від K 2 до K 7. Взаємозамінні насадки Universal і Home & Garden, доступні окремо, підходять для всіх гладких поверхонь або спеціально пристосовані для стійких поверхонь і сумісні з і WB 120, і його попередником, щіткою WB 100.

Особливості та переваги
Обертова головка щітки
  • Делікатне очищення поверхонь
Швидка заміна щетинок завдяки важелю
  • Проста та швидка заміна щітки без контакту з брудом.
Інноваційне кріплення з мікроволокна із застібкою-липучкою
  • Перша замінна насадка для обертової мийної щітки апарату високого тиску з текстильної накладкою, що допускає прання.
Особливо дбайливе прибирання
  • Ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як лакофарбове покриття.
З'ємний та миється
  • Машинне прання до 60 ° C.
Застосування миючого засобу через апарат
  • Потужне і ефективне очищення
Прозорий корпус
  • Досвід очищення завдяки прозорій поверхні.
Сумісний з адаптером садового шланга
  • Більш швидке з'єднання всіх щіток Kärcher з садовим шлангом без використання апарату високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 75% поліестер, 25% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,358
Вага (з упаковкою) (кг) 0,503
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 296 x 142 x 140

Відео

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
Аксесуари
Запчастини для Обертова щітка WB 120 Car & Bike

