Обертова щітка WB 120 Car & Bike
М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертова щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.
За допомогою зручного важеля інноваційну змінну насадку Car & Bike можна легко і швидко замінити, не стикаючись з брудом, а ще, вона має прозорий корпус. Завдяки продуманій застібці-липучці тканинна накладка може бути знята зі щітки і випраа в пральній машині при температурі 60° C. Щітка для мийки високого тиску з м'якою насадкою з мікрофібри ідеально підходить для делікатного чищення автомобілів і мотоциклів. При необхідності миючий засіб можна наносити через апарат високого тиску. Насадка WB 120 може похвалитися більшою потужністю, ніж попередні моделі - для ефективного і ретельного очищення. Обертова щітка підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класів від K 2 до K 7. Взаємозамінні насадки Universal і Home & Garden, доступні окремо, підходять для всіх гладких поверхонь або спеціально пристосовані для стійких поверхонь і сумісні з і WB 120, і його попередником, щіткою WB 100.
Особливості та переваги
Обертова головка щітки
- Делікатне очищення поверхонь
Швидка заміна щетинок завдяки важелю
- Проста та швидка заміна щітки без контакту з брудом.
Інноваційне кріплення з мікроволокна із застібкою-липучкою
- Перша замінна насадка для обертової мийної щітки апарату високого тиску з текстильної накладкою, що допускає прання.
Особливо дбайливе прибирання
- Ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як лакофарбове покриття.
З'ємний та миється
- Машинне прання до 60 ° C.
Застосування миючого засобу через апарат
- Потужне і ефективне очищення
Прозорий корпус
- Досвід очищення завдяки прозорій поверхні.
Сумісний з адаптером садового шланга
- Більш швидке з'єднання всіх щіток Kärcher з садовим шлангом без використання апарату високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|75% поліестер, 25% поліамід
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,358
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,503
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|296 x 142 x 140
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
Аксесуари
Запчастини для Обертова щітка WB 120 Car & Bike
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.