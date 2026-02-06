За допомогою зручного важеля інноваційну змінну насадку Car & Bike можна легко і швидко замінити, не стикаючись з брудом, а ще, вона має прозорий корпус. Завдяки продуманій застібці-липучці тканинна накладка може бути знята зі щітки і випраа в пральній машині при температурі 60° C. Щітка для мийки високого тиску з м'якою насадкою з мікрофібри ідеально підходить для делікатного чищення автомобілів і мотоциклів. При необхідності миючий засіб можна наносити через апарат високого тиску. Насадка WB 120 може похвалитися більшою потужністю, ніж попередні моделі - для ефективного і ретельного очищення. Обертова щітка підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класів від K 2 до K 7. Взаємозамінні насадки Universal і Home & Garden, доступні окремо, підходять для всіх гладких поверхонь або спеціально пристосовані для стійких поверхонь і сумісні з і WB 120, і його попередником, щіткою WB 100.