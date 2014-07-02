Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних). Зі змінною обертовою насадкою, щетина якої не пошкоджує поверхні, рукояткою з плавно регульованим шарніром (180°) для зручного очищення важкодоступних місць, плавним регулюванням частоти обертання і витрат миючого засобу, кільцем для захисту від подряпин і накидною гайкою для надійного кріплення.