Обертова щітка з шарніром WB 100
Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180 °, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.
Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних). Зі змінною обертовою насадкою, щетина якої не пошкоджує поверхні, рукояткою з плавно регульованим шарніром (180°) для зручного очищення важкодоступних місць, плавним регулюванням частоти обертання і витрат миючого засобу, кільцем для захисту від подряпин і накидною гайкою для надійного кріплення.
Особливості та переваги
Застосування миючого засобу
- Потужне і ефективне очищення
Система дозування миючого засобу
- Економна витрата миючого засобу
Обертова головка щітки
- Делікатне очищення поверхонь
Рукоятка з шарніром, що переміщуються в секторі 180°
- Легке очищення важкодоступних місць
Захисне кільце по периметру
- Не пошкоджує поверхню
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
- Безпечна і одночасно потужна очистка чутливих об'єктів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,591
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,702
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 155 x 160
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Гаражні ворота
- Жалюзі/ролети
- Захисні сітки
- Підвіконня
- Балконні покриття