Обертова щітка з шарніром WB 100

Поворотна щітка для чищення будь-яких гладких поверхонь, таких як скло, пластик або пофарбовані поверхні. Щітка повертається на 180 °, що дозволяє ефективно чистити навіть важкодоступні місця.

Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних). Зі змінною обертовою насадкою, щетина якої не пошкоджує поверхні, рукояткою з плавно регульованим шарніром (180°) для зручного очищення важкодоступних місць, плавним регулюванням частоти обертання і витрат миючого засобу, кільцем для захисту від подряпин і накидною гайкою для надійного кріплення.

Особливості та переваги
Застосування миючого засобу
  • Потужне і ефективне очищення
Система дозування миючого засобу
  • Економна витрата миючого засобу
Обертова головка щітки
  • Делікатне очищення поверхонь
Рукоятка з шарніром, що переміщуються в секторі 180°
  • Легке очищення важкодоступних місць
Захисне кільце по периметру
  • Не пошкоджує поверхню
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
  • Безпечна і одночасно потужна очистка чутливих об'єктів
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,591
Вага (з упаковкою) (кг) 0,702
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 270 x 155 x 160

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Зимові сади
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Гаражні ворота
  • Жалюзі/ролети
  • Захисні сітки
  • Підвіконня
  • Балконні покриття
Аксесуари
