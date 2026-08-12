Обмежувальний провід

150-метровий провід для обмеження робочої зони робота-газонокосарки, що забезпечує йому надійну навігацію.

Обмежувальний провід довжиною 150 м дозволяє точно визначити межі ділянки, в межах яких має здійснюватися переміщення робота-газонокосарки.

Особливості та переваги
Визначає площу газону для скошування
  • Надійна навігація всередині робочої зони, обмеженої дротом, запобігає виходу робота-газонокосарки за межі газону.
  • Не видно під поверхнею газону через кілька тижнів.
Області можна вільно регулювати і розширювати
Веде робот-газонокосарку прямо до зарядної станції
Можна укладати під землею: до 10 см під поверхнею газону
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина кабелю. (м) 150
Вага (кг) 1,56
Вага (з упаковкою) (кг) 1,76
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 190 x 190 x 55
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон