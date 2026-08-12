Обмежувальний провід
150-метровий провід для обмеження робочої зони робота-газонокосарки, що забезпечує йому надійну навігацію.
Обмежувальний провід довжиною 150 м дозволяє точно визначити межі ділянки, в межах яких має здійснюватися переміщення робота-газонокосарки.
Особливості та переваги
Визначає площу газону для скошування
- Надійна навігація всередині робочої зони, обмеженої дротом, запобігає виходу робота-газонокосарки за межі газону.
- Не видно під поверхнею газону через кілька тижнів.
Області можна вільно регулювати і розширювати
Веде робот-газонокосарку прямо до зарядної станції
Можна укладати під землею: до 10 см під поверхнею газону
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина кабелю. (м)
|150
|Вага (кг)
|1,56
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,76
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 190 x 55
Області застосування
- Газон