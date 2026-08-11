Обтяжки для великої круглої щітки, 2 шт.

2 обтяжки для великої круглої щітки, виготовлені з високоякісного мікроволокна, покращують відділення забруднень і гарантують чудовий результат прибирання.

Обтяжки, що покращують відділення і поглинання жирових та інших забруднень, прекрасно підходять для усунення стійких забруднень у ванній і на кухні (наприклад, для очищення сильно забрудненої кухонної плити).

Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
  • Ідеально підходить для дбайливого очищення дуже стійких забруднень на всіх твердих поверхнях в кухнях і ванних кімнатах.
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,015
Вага (з упаковкою) (кг) 0,032
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 15
Області застосування
  • Робочі поверхні на кухні
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Варильні панелі
  • Душова кабіна / ванна
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Всередині шаф, ящиків
  • Витяжки
  • з нержавіючої сталі