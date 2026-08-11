Обтяжки для великої круглої щітки, 2 шт.
2 обтяжки для великої круглої щітки, виготовлені з високоякісного мікроволокна, покращують відділення забруднень і гарантують чудовий результат прибирання.
Обтяжки, що покращують відділення і поглинання жирових та інших забруднень, прекрасно підходять для усунення стійких забруднень у ванній і на кухні (наприклад, для очищення сильно забрудненої кухонної плити).
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокно
- Ідеально підходить для дбайливого очищення дуже стійких забруднень на всіх твердих поверхнях в кухнях і ванних кімнатах.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,015
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,032
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 15
Сумісна техніка
Області застосування
- Робочі поверхні на кухні
- Змішувач для умивальника / раковини
- Варильні панелі
- Душова кабіна / ванна
- Холодильник (всередині / зовні)
- Всередині шаф, ящиків
- Витяжки
- з нержавіючої сталі