Обтяжки з мікрофібри Outdoor

Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікроволоконна насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.

Завдяки застібці-липучці обтяжка може бути легко прикріплена та замінена на пульверизаторі для склоочисника. Т.к. в обтяжці є велика кількість абразивних волокон, вона ідеально підходить для миття зовнішніх гладких поверхонь. Додатковий скребок дозволяє видаляти саму бруд, що в'їлася.

Особливості та переваги
Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт
  • Для миття вікон без утворення смуг і розводів.
Кріплення липучка
  • Завдяки липучці, серветка з мікрофібри тепер одягається і знімається на пульверизатор за частки секунди.
Скребок
Підходить до пульверизатора в комплекті Extra (2.633-129.0)
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Склад текстильного матеріалу 70% поліестер; 30% поліамід
Колір білий
Вага (кг) 0,05
Вага (з упаковкою) (кг) 0,082
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
  • Керамічна плитка
  • Дзеркала
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко