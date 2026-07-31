Обтяжки з мікрофібри Outdoor
Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікроволоконна насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.
Завдяки застібці-липучці обтяжка може бути легко прикріплена та замінена на пульверизаторі для склоочисника. Т.к. в обтяжці є велика кількість абразивних волокон, вона ідеально підходить для миття зовнішніх гладких поверхонь. Додатковий скребок дозволяє видаляти саму бруд, що в'їлася.
Особливості та переваги
Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт
- Для миття вікон без утворення смуг і розводів.
Кріплення липучка
- Завдяки липучці, серветка з мікрофібри тепер одягається і знімається на пульверизатор за частки секунди.
Скребок
Підходить до пульверизатора в комплекті Extra (2.633-129.0)
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Склад текстильного матеріалу
|70% поліестер; 30% поліамід
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,082
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Керамічна плитка
- Дзеркала
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко