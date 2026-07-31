Завдяки застібці-липучці обтяжка може бути легко прикріплена та замінена на пульверизаторі для склоочисника. Т.к. в обтяжці є велика кількість абразивних волокон, вона ідеально підходить для миття зовнішніх гладких поверхонь. Додатковий скребок дозволяє видаляти саму бруд, що в'їлася.