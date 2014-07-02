Пароструменеве сопло, 1,5 50°, 001,5
Формує віяловий струмінь (50 °) для очищення і розморожування в режимі пароутворення, наприклад, для розморожування піску і гравію, видалення льоду з опалубки, розконсервації автомобілів.
Формує віяловий струмінь (50 °) для очищення і розморожування в режимі пароутворення, наприклад, для розморожування піску і гравію, видалення льоду з опалубки, розконсервації автомобілів. Розмір 1,5
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір сопла (мм)
|1,5
|Кут (°)
|50
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,198