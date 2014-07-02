Пароструменеве сопло, 1,5 50°, 001,5

Формує віяловий струмінь (50 °) для очищення і розморожування в режимі пароутворення, наприклад, для розморожування піску і гравію, видалення льоду з опалубки, розконсервації автомобілів.

Формує віяловий струмінь (50 °) для очищення і розморожування в режимі пароутворення, наприклад, для розморожування піску і гравію, видалення льоду з опалубки, розконсервації автомобілів. Розмір 1,5

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір сопла (мм) 1,5
Кут (°) 50
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,198
Сумісна техніка