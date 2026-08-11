Праска має дизайн в привабливих тонах чорного і жовтого кольорів. Підошва виконана з нержавіючої сталі, що дає легке ковзання. Праска поєднується з паропилососом Керхер. При однакових зусиллях парова праска дозволяє скоротити час прасування і поліпшити рельтат в порівнянні зі звичайною праскою.