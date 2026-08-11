Парова праска I 6006 для паропилососа SV
Високоякісна парова праска в привабливому дизайні. Зручна, підошва з нержавіючої сталі легко ковзає. Підходить для паропилососа Керхер SV
Праска має дизайн в привабливих тонах чорного і жовтого кольорів. Підошва виконана з нержавіючої сталі, що дає легке ковзання. Праска поєднується з паропилососом Керхер. При однакових зусиллях парова праска дозволяє скоротити час прасування і поліпшити рельтат в порівнянні зі звичайною праскою.
Особливості та переваги
Отвори для виходу пари розподілені по всій поверхні підошви праски
- Рівномірний вихід пари по всій поверхні
Регульований рівень постійної подачі пари
- Постійна подача пари дозволяє з легкістю прасувати великі текстильні вироби.
Підошва праски з нержавіючої сталі
- Легке ковзання підошви праски
Рівномірна подача пари
- Процес прасування білизни відбувається в два рази швидше
Паровий удар
- Для цілеспрямованої віддачі пара
Регулювання температурного режиму
- Можна використовувати з різними типами тканини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|1,596
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,874
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|259 x 121 x 125
Області застосування
- Будь-який одяг, що допускає прасування