Парова праска I 6006 для паропилососа SV

Високоякісна парова праска в привабливому дизайні. Зручна, підошва з нержавіючої сталі легко ковзає. Підходить для паропилососа Керхер SV

Праска має дизайн в привабливих тонах чорного і жовтого кольорів. Підошва виконана з нержавіючої сталі, що дає легке ковзання. Праска поєднується з паропилососом Керхер. При однакових зусиллях парова праска дозволяє скоротити час прасування і поліпшити рельтат в порівнянні зі звичайною праскою.

Особливості та переваги
Отвори для виходу пари розподілені по всій поверхні підошви праски
  • Рівномірний вихід пари по всій поверхні
Регульований рівень постійної подачі пари
  • Постійна подача пари дозволяє з легкістю прасувати великі текстильні вироби.
Підошва праски з нержавіючої сталі
  • Легке ковзання підошви праски
Рівномірна подача пари
  • Процес прасування білизни відбувається в два рази швидше
Паровий удар
  • Для цілеспрямованої віддачі пара
Регулювання температурного режиму
  • Можна використовувати з різними типами тканини.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 1,596
Вага (з упаковкою) (кг) 1,874
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 259 x 121 x 125
Сумісна техніка
Області застосування
  • Будь-який одяг, що допускає прасування