PC 7.5
Особливості та переваги
Практична система швидкої заміни з двома різними сопламиПростота заміни сопел. Реактивне сопло – ідеальне рішення для швидкого промивання водостічних труб і усунення засмічень, що утворюються в них. Обертове сопло з ефектом очищення в секторі 360° – для ретельного профілактичного очищення внутрішніх стінок труб, щоб уникнути утворення засмічень.
Легке очищення завдяки високому тискуШвидке та ефективне усунення засмічень у трубах. Екологічність (не потрібно застосовувати хімічні засоби). Під тиском води шланг автоматично просувається вперед по трубі.
Гнучкий шланг з текстильним армуванням.Простота у використанні при промиванні трубопроводів із вигинами. Зручність зберігання.
Оптимізована форма сопла.
- Плавний перехід в місці з'єднання зі шлангом зводить до мінімуму ризик заклинювання сопла в трубі.
- Компактна конструкція для максимальної свободи рухів.
Роз'єми та сопла з довговічних матеріалів (латуні та нержавіючої сталі).
- Тривалий термін служби.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,663
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,858
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 55
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Для очищення труб
- Для очищення зливних труб
- Для очищення водостоків
Запчастини для PC 7.5
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.