Використання цієї пильної шини, що ідеально підходить до акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery, надає численні переваги. Шина легко і швидко замінюється, вирізняється високою міцністю і довгим терміном служби. Шина з відповідним ланцюгом забезпечує хороший контроль над інструментом і максимальну безпеку завдяки малому ефекту відкидання пилки, а також оптимальну продуктивність під час виконання найрізноманітніших робіт. Шина для CNS 18-30 - чудовий вибір для тих, хто використовує потужну і надійну ланцюгову пилу Kärcher для виконання садових робіт.