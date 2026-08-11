Пиляльне полотно 18-30 CNS
Чудово підходить до акумуляторної ланцюгової пили Kärcher CNS 18-30: легко замінна пильна шина, що забезпечує оптимальні результати розпилювання.
Використання цієї пильної шини, що ідеально підходить до акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery, надає численні переваги. Шина легко і швидко замінюється, вирізняється високою міцністю і довгим терміном служби. Шина з відповідним ланцюгом забезпечує хороший контроль над інструментом і максимальну безпеку завдяки малому ефекту відкидання пилки, а також оптимальну продуктивність під час виконання найрізноманітніших робіт. Шина для CNS 18-30 - чудовий вибір для тих, хто використовує потужну і надійну ланцюгову пилу Kärcher для виконання садових робіт.
Особливості та переваги
Високоякісна шина для ланцюгової пилки
- Для оптимального розпилювання.
Заміна пиляльного полотна без застосування інструментів
- Швидка та легка заміна пиляльного полотна без використання спеціального інструменту.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,337
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|353,3 x 51,4
Області застосування
- Спилювання невеликих дерев
- Гілки
- Дрова