Пиляльні полотна для деревини
Гострі як ніж: пиляльні полотна для деревини, що підходять до садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18, гарантують швидке й акуратне розпилювання.
Якість на вищому рівні: ці пиляльні полотна гарантують акуратне відрізання сучків з мінімальними зусиллями. Крім того, вони швидко і легко замінюються без застосування інструментів.
Особливості та переваги
Високоякісне пиляльне полотно: зроблено в Німеччині
- Для оптимального розпилювання.
Заміна пиляльного полотна без застосування інструментів
- Швидка та легка заміна пиляльного полотна без використання спеціального інструменту.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,019
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,047
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|152 x 2 x 20
Області застосування
- Гілки