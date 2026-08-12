Пиляльні полотна для деревини

Гострі як ніж: пиляльні полотна для деревини, що підходять до садової акумуляторної шабельної пили PGS 4-18, гарантують швидке й акуратне розпилювання.

Якість на вищому рівні: ці пиляльні полотна гарантують акуратне відрізання сучків з мінімальними зусиллями. Крім того, вони швидко і легко замінюються без застосування інструментів.

Особливості та переваги
Високоякісне пиляльне полотно: зроблено в Німеччині
  • Для оптимального розпилювання.
Заміна пиляльного полотна без застосування інструментів
  • Швидка та легка заміна пиляльного полотна без використання спеціального інструменту.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,019
Вага (з упаковкою) (кг) 0,047
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 152 x 2 x 20
Сумісна техніка
Області застосування
  • Гілки