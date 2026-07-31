Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год
DUO Advanced 1 пінна насадка з дволітровим баком для миючого засобу та прямим перемиканням на очищення під високим тиском. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год.
Оснащена міцним корпусом з довговічної екологічної латуні, інноваційна пінна насадка DUO Advanced 1 також підходить для очищення під високим тиском за допомогою агресивних миючих засобів. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год, піна насадка дозволяє користувачеві переключатися безпосередньо на струмінь високого тиску. Більше того, насадка має дволітровий, ергономічний і міцний бак для миючого засобу з додатковою ручкою на горловині та великим отвором для заповнення. Крім того, кут розпилення пінної трубки DUO Advanced 1 можна гнучко регулювати, а точне дозування миючого засобу здійснюється в три етапи, точно за потребою. Вбудована форсунка ефективно запобігає ненавмисним змінам дозування миючого засобу.
Особливості та переваги
Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тискомЕкономія часу, оскільки немає необхідності міняти розпилювальну трубку
Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобуДозволяє легко виконувати тривалі завдання з очищення
Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункоюЗабезпечує точне триступеневе дозування миючого засобу Для оптимальної якості піни Запобігає можливому передозування миючого засобу
Корпус із стійким нікелевим покриттям
- Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
- Полегшує використання агресивних миючих засобів за необхідності
Гнучке налаштування кута розпилення
- Дуже точний пінний струмінь
- Забезпечує безпечну роботу на великих відстанях
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 - 600
|Розмір сопла (мм)
|38
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,467
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год
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