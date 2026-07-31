Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год

DUO Advanced 1 пінна насадка з дволітровим баком для миючого засобу та прямим перемиканням на очищення під високим тиском. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год.

Оснащена міцним корпусом з довговічної екологічної латуні, інноваційна пінна насадка DUO Advanced 1 також підходить для очищення під високим тиском за допомогою агресивних миючих засобів. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год, піна насадка дозволяє користувачеві переключатися безпосередньо на струмінь високого тиску. Більше того, насадка має дволітровий, ергономічний і міцний бак для миючого засобу з додатковою ручкою на горловині та великим отвором для заповнення. Крім того, кут розпилення пінної трубки DUO Advanced 1 можна гнучко регулювати, а точне дозування миючого засобу здійснюється в три етапи, точно за потребою. Вбудована форсунка ефективно запобігає ненавмисним змінам дозування миючого засобу.

Особливості та переваги
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год: Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тиском
Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тиском
Економія часу, оскільки немає необхідності міняти розпилювальну трубку
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год: Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобу
Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобу
Дозволяє легко виконувати тривалі завдання з очищення
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год: Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункою
Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункою
Забезпечує точне триступеневе дозування миючого засобу Для оптимальної якості піни Запобігає можливому передозування миючого засобу
Корпус із стійким нікелевим покриттям
  • Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
  • Полегшує використання агресивних миючих засобів за необхідності
Гнучке налаштування кута розпилення
  • Дуже точний пінний струмінь
  • Забезпечує безпечну роботу на великих відстанях
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 400 - 600
Розмір сопла (мм) 38
Макс. тиск (бар) 300
Дозування (%) 1 - 2 - 4
Ємність бака (л) 2
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 1,467

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
  • Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
Аксесуари
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