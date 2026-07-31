Оснащена міцним корпусом з довговічної екологічної латуні, інноваційна пінна насадка DUO Advanced 1 також підходить для очищення під високим тиском за допомогою агресивних миючих засобів. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год, піна насадка дозволяє користувачеві переключатися безпосередньо на струмінь високого тиску. Більше того, насадка має дволітровий, ергономічний і міцний бак для миючого засобу з додатковою ручкою на горловині та великим отвором для заповнення. Крім того, кут розпилення пінної трубки DUO Advanced 1 можна гнучко регулювати, а точне дозування миючого засобу здійснюється в три етапи, точно за потребою. Вбудована форсунка ефективно запобігає ненавмисним змінам дозування миючого засобу.