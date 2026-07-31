За допомогою пінної насадки DUO Advanced 2 Kärcher пропонує ідеальне рішення для очищення апаратами високого тиску, які мають швидкість потоку від 700 до 800 л/год, але не мають сервоконтролю. Піна насадка дозволяє користувачеві безпосередньо переключатися на роботу під високим тиском. Завдяки міцному базовому корпусу з високоякісної екологічної латуні він також ідеально підходить для використання агресивних миючих засобів, які можна транспортувати завдяки міцному дволітровому баку з великим отвором для заповнення та додатковою рукояткою, вбудованою в горловину. Кут розпилення пінної насадки DUO Advanced 2 можна регулювати за потреби, а вбудований дозатор ефективний для запобігання ненавмисної перевитрати завдяки точному триступінчастому налаштуванню дозування миючого засобу.