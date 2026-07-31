Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год
Для мийок високого тиску без сервоконтролю: пінна насадка DUO Advanced 2 вражає своєю можливістю прямого перемикання на очищення під високим тиском і дволітровим баком для миючого засобу. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 700 до 800 л/год.
За допомогою пінної насадки DUO Advanced 2 Kärcher пропонує ідеальне рішення для очищення апаратами високого тиску, які мають швидкість потоку від 700 до 800 л/год, але не мають сервоконтролю. Піна насадка дозволяє користувачеві безпосередньо переключатися на роботу під високим тиском. Завдяки міцному базовому корпусу з високоякісної екологічної латуні він також ідеально підходить для використання агресивних миючих засобів, які можна транспортувати завдяки міцному дволітровому баку з великим отвором для заповнення та додатковою рукояткою, вбудованою в горловину. Кут розпилення пінної насадки DUO Advanced 2 можна регулювати за потреби, а вбудований дозатор ефективний для запобігання ненавмисної перевитрати завдяки точному триступінчастому налаштуванню дозування миючого засобу.
Особливості та переваги
Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тискомЕкономія часу, оскільки немає необхідності міняти розпилювальну трубку
Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобуДозволяє легко виконувати тривалі завдання з очищення
Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункоюЗабезпечує точне триступеневе дозування миючого засобу Для оптимальної якості піни Запобігає можливому передозування миючого засобу
Корпус із стійким нікелевим покриттям
- Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
- Полегшує використання агресивних миючих засобів за необхідності
Гнучке налаштування кута розпилення
- Дуже точний пінний струмінь
- Забезпечує безпечну роботу на великих відстанях
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|700 - 800
|Розмір сопла (мм)
|45
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,462
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год
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