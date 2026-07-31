Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год

Для мийок високого тиску без сервоконтролю: пінна насадка DUO Advanced 2 вражає своєю можливістю прямого перемикання на очищення під високим тиском і дволітровим баком для миючого засобу. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 700 до 800 л/год.

За допомогою пінної насадки DUO Advanced 2 Kärcher пропонує ідеальне рішення для очищення апаратами високого тиску, які мають швидкість потоку від 700 до 800 л/год, але не мають сервоконтролю. Піна насадка дозволяє користувачеві безпосередньо переключатися на роботу під високим тиском. Завдяки міцному базовому корпусу з високоякісної екологічної латуні він також ідеально підходить для використання агресивних миючих засобів, які можна транспортувати завдяки міцному дволітровому баку з великим отвором для заповнення та додатковою рукояткою, вбудованою в горловину. Кут розпилення пінної насадки DUO Advanced 2 можна регулювати за потреби, а вбудований дозатор ефективний для запобігання ненавмисної перевитрати завдяки точному триступінчастому налаштуванню дозування миючого засобу.

Особливості та переваги
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год: Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тиском
Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тиском
Економія часу, оскільки немає необхідності міняти розпилювальну трубку
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год: Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобу
Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобу
Дозволяє легко виконувати тривалі завдання з очищення
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год: Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункою
Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункою
Забезпечує точне триступеневе дозування миючого засобу Для оптимальної якості піни Запобігає можливому передозування миючого засобу
Корпус із стійким нікелевим покриттям
  • Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
  • Полегшує використання агресивних миючих засобів за необхідності
Гнучке налаштування кута розпилення
  • Дуже точний пінний струмінь
  • Забезпечує безпечну роботу на великих відстанях
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 700 - 800
Розмір сопла (мм) 45
Макс. тиск (бар) 300
Дозування (%) 1 - 2 - 4
Ємність бака (л) 2
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 1,462

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
  • Будівництво (очищення будівельних машин, будівельних підмостків, обшивки, устаткування)
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год

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