Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/год - 2500 л/год
DUO Advanced 3 пінні насадки, призначені для використання з агресивними миючими засобами. З прямим перемиканням на очищення під високим тиском, регулюванням кута розпилення та дволітровим баком. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 900 до 2500 л/год.
Завдяки своєму корпусу, виготовленому з міцної екологічної латуні, високоякісна пінна насадка DUO Advanced 3 з гнучко регульованим кутом розпилення також особливо підходить для використання з агресивними миючими засобами. Створена для очищення за допомогою мийок високого тиску Kärcher з функцією Servo Control і витратою від 900 до 2500 л/год, піна насадка дозволяє користувачеві переключатися безпосередньо на струмінь високого тиску. Крім того, DUO Advanced 3 має міцний, ергономічний дволітровий контейнер для миючого засобу з додатковою ручкою на горловині та великим отвором для заповнення. Ненавмисне регулювання дозування миючого засобу практично виключається завдяки точному, триступінчастому варіанту дозування через вбудований дозатор.
Особливості та переваги
Можливість прямого перемикання між хімічними засобами і очищенням під високим тискомЕкономія часу, оскільки немає необхідності міняти розпилювальну трубку
Ергономічна дволітрова ємність для миючого засобуДозволяє легко виконувати тривалі завдання з очищення
Дозування миючого засобу з інтегрованою форсункоюЗабезпечує точне триступеневе дозування миючого засобу Для оптимальної якості піни Запобігає можливому передозування миючого засобу
Корпус із стійким нікелевим покриттям
- Надзвичайно міцна та довговічна конструкція.
- Полегшує використання агресивних миючих засобів за необхідності
Гнучке налаштування кута розпилення
- Дуже точний пінний струмінь
- Забезпечує безпечну роботу на великих відстанях
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|900 - 2500
|Розмір сопла (мм)
|38
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,463
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
Області застосування
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Будівництво, промисловість (чистка фасадів, очищення будівельної техніки та обладнання)
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/год - 2500 л/год
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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