Завдяки своєму корпусу, виготовленому з міцної екологічної латуні, високоякісна пінна насадка DUO Advanced 3 з гнучко регульованим кутом розпилення також особливо підходить для використання з агресивними миючими засобами. Створена для очищення за допомогою мийок високого тиску Kärcher з функцією Servo Control і витратою від 900 до 2500 л/год, піна насадка дозволяє користувачеві переключатися безпосередньо на струмінь високого тиску. Крім того, DUO Advanced 3 має міцний, ергономічний дволітровий контейнер для миючого засобу з додатковою ручкою на горловині та великим отвором для заповнення. Ненавмисне регулювання дозування миючого засобу практично виключається завдяки точному, триступінчастому варіанту дозування через вбудований дозатор.