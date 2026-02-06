Пінна насадка FJ 3

Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.

Пінне сопло FJ 3 (пінник, пінна насадка) з додатковим потужним піноутворювачем для легкого очищення всіх поверхонь, таких як фарба, скло і камінь. Ідеально підходить для транспортних засобів, зимових садів, садових меблів, фасадів, сходів, доріжок, стін, жалюзі, терас, під'їзних шляхів і т.д. Ємність контейнера близько 0,3 літра. Спосіб застосування: налийте миючий засіб Kärcher в бачок розпилювача, прикріпіть сопло до пістолета і нанесіть піну. Рівень струменя можна відрегулювати в міру необхідності. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K2-K7. Ідеально підходить для використання з миючим засобом Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Особливості та переваги
Легка зміна миючих засобів
  • Дуже зручна в застосуванні.
Потужна піна, яка довго тримається
  • Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Прозора ємність
  • Завжди видиме наповнення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,133
Вага (з упаковкою) (кг) 0,182
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 93 x 201 x 120
Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Зимові сади
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Тераси
  • Жалюзі/ролети
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Паркан і стіни з каменю
  • Будинки на колесах
