Пінне сопло FJ 3 (пінник, пінна насадка) з додатковим потужним піноутворювачем для легкого очищення всіх поверхонь, таких як фарба, скло і камінь. Ідеально підходить для транспортних засобів, зимових садів, садових меблів, фасадів, сходів, доріжок, стін, жалюзі, терас, під'їзних шляхів і т.д. Ємність контейнера близько 0,3 літра. Спосіб застосування: налийте миючий засіб Kärcher в бачок розпилювача, прикріпіть сопло до пістолета і нанесіть піну. Рівень струменя можна відрегулювати в міру необхідності. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K2-K7. Ідеально підходить для використання з миючим засобом Kärcher Ultra Foam Cleaner.