Пінна насадка FJ 3
Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.
Пінне сопло FJ 3 (пінник, пінна насадка) з додатковим потужним піноутворювачем для легкого очищення всіх поверхонь, таких як фарба, скло і камінь. Ідеально підходить для транспортних засобів, зимових садів, садових меблів, фасадів, сходів, доріжок, стін, жалюзі, терас, під'їзних шляхів і т.д. Ємність контейнера близько 0,3 літра. Спосіб застосування: налийте миючий засіб Kärcher в бачок розпилювача, прикріпіть сопло до пістолета і нанесіть піну. Рівень струменя можна відрегулювати в міру необхідності. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K2-K7. Ідеально підходить для використання з миючим засобом Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Особливості та переваги
Легка зміна миючих засобів
- Дуже зручна в застосуванні.
Потужна піна, яка довго тримається
- Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Прозора ємність
- Завжди видиме наповнення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,133
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,182
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|93 x 201 x 120
|Сумісність
|Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Тераси
- Жалюзі/ролети
- Очищення доріжок
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах