Пінна насадка FJ 3
Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам’яні, дерев’яні поверхні та фасади.
Пінна насадка FJ 3 (пінник, пінне сопло) — ефективний інструмент для створення щільної, потужної піни, що забезпечує делікатне та водночас результативне очищення різних поверхонь: лакофарбового покриття, скла, каменю тощо. Ідеально підходить для миття автомобілів, зимових садів, садових меблів, фасадів, сходів, доріжок, стін, жалюзі, терас та під’їзних шляхів. Ємність контейнера — 0,3 л. Використання просте: наповніть бачок миючим засобом Kärcher, приєднайте насадку до пістолета апарата високого тиску та нанесіть піну, відрегулювавши рівень струменя під завдання. Сумісна з апаратами високого тиску Kärcher класу K 2 – K 7. Для максимального ефекту рекомендується використовувати разом із Kärcher Ultra Foam RM 615 — активною піною 3-в-1 для безконтактного очищення.
Особливості та переваги
Легка зміна миючих засобів
- Дуже зручна в застосуванні.
Потужна піна, яка довго тримається
- Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Прозора ємність
- Завжди видиме наповнення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,13
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|118 x 93 x 118
|Сумісність
|Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Тераси
- Жалюзі/ролети
- Очищення доріжок
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах