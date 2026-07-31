Пінна насадка FJ 3 (пінник, пінне сопло) — ефективний інструмент для створення щільної, потужної піни, що забезпечує делікатне та водночас результативне очищення різних поверхонь: лакофарбового покриття, скла, каменю тощо. Ідеально підходить для миття автомобілів, зимових садів, садових меблів, фасадів, сходів, доріжок, стін, жалюзі, терас та під’їзних шляхів. Ємність контейнера — 0,3 л. Використання просте: наповніть бачок миючим засобом Kärcher, приєднайте насадку до пістолета апарата високого тиску та нанесіть піну, відрегулювавши рівень струменя під завдання. Сумісна з апаратами високого тиску Kärcher класу K 2 – K 7. Для максимального ефекту рекомендується використовувати разом із Kärcher Ultra Foam RM 615 — активною піною 3-в-1 для безконтактного очищення.