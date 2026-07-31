Пінна насадка FJ 3

Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам’яні, дерев’яні поверхні та фасади.

Пінна насадка FJ 3 (пінник, пінне сопло) — ефективний інструмент для створення щільної, потужної піни, що забезпечує делікатне та водночас результативне очищення різних поверхонь: лакофарбового покриття, скла, каменю тощо. Ідеально підходить для миття автомобілів, зимових садів, садових меблів, фасадів, сходів, доріжок, стін, жалюзі, терас та під’їзних шляхів. Ємність контейнера — 0,3 л. Використання просте: наповніть бачок миючим засобом Kärcher, приєднайте насадку до пістолета апарата високого тиску та нанесіть піну, відрегулювавши рівень струменя під завдання. Сумісна з апаратами високого тиску Kärcher класу K 2 – K 7. Для максимального ефекту рекомендується використовувати разом із Kärcher Ultra Foam RM 615 — активною піною 3-в-1 для безконтактного очищення.

Особливості та переваги
Легка зміна миючих засобів
  • Дуже зручна в застосуванні.
Потужна піна, яка довго тримається
  • Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Прозора ємність
  • Завжди видиме наповнення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,13
Вага (з упаковкою) (кг) 0,13
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 118 x 93 x 118
Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Зимові сади
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Тераси
  • Жалюзі/ролети
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Паркан і стіни з каменю
  • Будинки на колесах