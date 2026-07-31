Пінна насадка з балоном Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год
Надійна високоякісна пінна насадка з балоном Advanced 1, що дозволяє змінювати кутове положення струменя. З корпусом із латуні Ecobrass. Підходить до апаратів високого тиску Kärcher із продуктивністю 400 – 600 л/год.
З корпусом із міцної та довговічної спеціальної латуні (Ecobrass), що дозволяє здійснювати чистку високим тиском із застосуванням агресивних засобів для чищення: наша трубка для пінного чищення з балоном Advanced 1 вражає високою якістю всіх компонентів. Стійкий балон для засобів для чищення має ергономічну форму з можливістю утримання в області шийки і великим заправним отвором. Кутове положення струменя допускає регулювання, а концентрація в ній засобу для чищення може змінюватися в залежності від розв'язуваного завдання (передбачені 3 ступені), причому вбудована заслінка виключає випадкове зміна заданої настройки. Трубка підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher продуктивністю від 400 до 600 л/год без функції Servo Control.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 - 600
|Розмір сопла ( )
|38
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,809
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка з балоном Advanced 1, 400 л/год - 600 л/год
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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