З корпусом із міцної та довговічної спеціальної латуні (Ecobrass), що дозволяє здійснювати чистку високим тиском із застосуванням агресивних засобів для чищення: наша трубка для пінного чищення з балоном Advanced 1 вражає високою якістю всіх компонентів. Стійкий балон для засобів для чищення має ергономічну форму з можливістю утримання в області шийки і великим заправним отвором. Кутове положення струменя допускає регулювання, а концентрація в ній засобу для чищення може змінюватися в залежності від розв'язуваного завдання (передбачені 3 ступені), причому вбудована заслінка виключає випадкове зміна заданої настройки. Трубка підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher продуктивністю від 400 до 600 л/год без функції Servo Control.