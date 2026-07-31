Трубка для пінного чищення з балоном Advanced 2 розрахована спеціально на застосування з нашими апаратами високого тиску без функції Servo Control, продуктивність яких знаходиться в межах від 700 до 800 л/год. Її міцний корпус з високоякісної спеціальної латуні (Ecobrass) дозволяє без проблем працювати з агресивними засобами для чищення, концентрація яких в струмені допускає 3-ступінчасте регулювання. При цьому вбудована заслінка виключає випадкову зміну заданої концентрації, а кутове положення струменя можна змінювати в залежності від задачі, що розв'язується. Трубка для пінного чищення укомплектована ергономічним, стійким у вертикальному положенні балоном з великим заправним отвором та можливістю додаткового утримання в області шийки.