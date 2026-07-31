Пінна насадка з балоном Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год
Призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher без функції Servo Control: трубка для пінного чищення з балоном Advanced 2, корпус якої, виконаний з латуні Ecobrass, дозволяє виконувати роботи з агресивними засобами для чищення.
Трубка для пінного чищення з балоном Advanced 2 розрахована спеціально на застосування з нашими апаратами високого тиску без функції Servo Control, продуктивність яких знаходиться в межах від 700 до 800 л/год. Її міцний корпус з високоякісної спеціальної латуні (Ecobrass) дозволяє без проблем працювати з агресивними засобами для чищення, концентрація яких в струмені допускає 3-ступінчасте регулювання. При цьому вбудована заслінка виключає випадкову зміну заданої концентрації, а кутове положення струменя можна змінювати в залежності від задачі, що розв'язується. Трубка для пінного чищення укомплектована ергономічним, стійким у вертикальному положенні балоном з великим заправним отвором та можливістю додаткового утримання в області шийки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|700 - 800
|Розмір сопла ( )
|45
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,807
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка з балоном Advanced 2, 700 л/год - 800 л/год
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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