Зручна в обігу, що формує піну найвищої якості та завдяки корпусу зі спеціальної латуні (Ecobrass) стійка до агресивних засобів для чищення: наша надійна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3 для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher продуктивністю від 900 до 2500 Servo Control. Трубка укомплектована ергономічним, стійким у вертикальному положенні балоном з великим заправним отвором та можливістю додаткового утримання в області шийки. Завдяки вбудованій заслінці для точної 3-ступінчастої зміни концентрації засобу для чищення в струмені води практично виключається випадкова зміна заданої настройки під час роботи. При цьому кутове положення струменя допускає гнучке регулювання.