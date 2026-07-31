Пінна насадка з балоном Advanced 3, 900 л/год - 2500 л/год

Розрахована спеціально на роботу з агресивними засобами для чищення: високоякісна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3, корпус якої виготовлений з латуні Ecobrass. Трубка з регульованим кутовим положенням струменя призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher.

Зручна в обігу, що формує піну найвищої якості та завдяки корпусу зі спеціальної латуні (Ecobrass) стійка до агресивних засобів для чищення: наша надійна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3 для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher продуктивністю від 900 до 2500 Servo Control. Трубка укомплектована ергономічним, стійким у вертикальному положенні балоном з великим заправним отвором та можливістю додаткового утримання в області шийки. Завдяки вбудованій заслінці для точної 3-ступінчастої зміни концентрації засобу для чищення в струмені води практично виключається випадкова зміна заданої настройки під час роботи. При цьому кутове положення струменя допускає гнучке регулювання.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 900 - 2500
Розмір сопла ( ) 38
Макс. тиск (бар) 300
Дозування (%) 1 - 2 - 4
Ємність бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,807

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Запчастини для Пінна насадка з балоном Advanced 3, 900 л/год - 2500 л/год

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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