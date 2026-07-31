Пінна насадка з балоном Advanced
Коротка трубка для пінного чищення з приєднаним до неї балоном для засобу для чищення на 1 л. Завдяки компактній конструкції чудово підходить, наприклад, для пінного чищення автомобілів. З поворотним з'єднанням M 22 x 1,5, функціями регулювання кута розпилення та плавного дозування засобу.
Коротка та зручна пінна насадка з регулюванням кута розпилення та 1 літровим бачком для засобу для чищення. Ідеальна для безконтактного миття автомобіля завдяки своїй компактності та дизайну. Має різьбове з'єднання (M 22 x 1.5), а також додатково регулювання дозування засобу для чищення. Оптимально для апаратів без функції Servo Control.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір сопла ( )
|42
|Макс. тиск (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,783
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