Пінна насадка з балоном Advanced

Коротка трубка для пінного чищення з приєднаним до неї балоном для засобу для чищення на 1 л. Завдяки компактній конструкції чудово підходить, наприклад, для пінного чищення автомобілів. З поворотним з'єднанням M 22 x 1,5, функціями регулювання кута розпилення та плавного дозування засобу.