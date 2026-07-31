Пінна насадка з балоном Basic 1, 350 л/год - 600 л/год

Для апаратів високого тиску з продуктивністю 350-600 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.

При використанні разом з засобом для чищення RM 838 пінної насадки (Basic 1) зменшується витрата засобу до 50%. Вона призначена для використання з апаратами високого тиску без серворегулятора Servo Control та з продуктивністю від 350 до 600 л/год. Вона забезпечує формування високоякісної піни, проста в управлінні, а міцна латунна основа гарантує тривалий термін служби. Триступінчасте регулювання концентрації за допомогою вбудованої заслонки виключає випадкову зміну налаштувань концентрації. Міцний і ергономічний балон пінної насадки має великий отвір для наповнення, чотиризахідне різьблення для простоти приєднання і додаткову ручку для захоплення на шийці.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 350 - 600
Розмір сопла ( ) 38
Макс. тиск (бар) 300
Дозування (%) 1 - 2 - 4
Ємність бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,755

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