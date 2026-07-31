При використанні разом з засобом для чищення RM 838 пінної насадки (Basic 1) зменшується витрата засобу до 50%. Вона призначена для використання з апаратами високого тиску без серворегулятора Servo Control та з продуктивністю від 350 до 600 л/год. Вона забезпечує формування високоякісної піни, проста в управлінні, а міцна латунна основа гарантує тривалий термін служби. Триступінчасте регулювання концентрації за допомогою вбудованої заслонки виключає випадкову зміну налаштувань концентрації. Міцний і ергономічний балон пінної насадки має великий отвір для наповнення, чотиризахідне різьблення для простоти приєднання і додаткову ручку для захоплення на шийці.