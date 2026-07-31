Пінна насадка з балоном Basic 1, 350 л/год - 600 л/год
Для апаратів високого тиску з продуктивністю 350-600 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.
При використанні разом з засобом для чищення RM 838 пінної насадки (Basic 1) зменшується витрата засобу до 50%. Вона призначена для використання з апаратами високого тиску без серворегулятора Servo Control та з продуктивністю від 350 до 600 л/год. Вона забезпечує формування високоякісної піни, проста в управлінні, а міцна латунна основа гарантує тривалий термін служби. Триступінчасте регулювання концентрації за допомогою вбудованої заслонки виключає випадкову зміну налаштувань концентрації. Міцний і ергономічний балон пінної насадки має великий отвір для наповнення, чотиризахідне різьблення для простоти приєднання і додаткову ручку для захоплення на шийці.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|350 - 600
|Розмір сопла ( )
|38
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,755
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Запчастини для Пінна насадка з балоном Basic 1, 350 л/год - 600 л/год
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