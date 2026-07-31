Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год - 2500 л/год

Для апаратів високого тиску з продуктивністю 900-2500 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.

Пінна насадка Basic 3 спеціально розроблена для апаратів високого тиску Kärcher з функцією Servo-Control та продуктивністю від 900 до 2500 літрів води на годину і відрізняється цілою низкою особливостей.Міцний корпус із латуні та інші високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби. Продумана 3-ступінчаста система дозування за допомогою вбудованого клапана запобігає випадковому порушенню регулювання. Балон для засобу для чищення також має свої особливості: стійка і ергономічна форма, вузька шийка для зручного захоплення, великий отвір для легкого наповнення і багатозахідне різьблення для швидкої заміни.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 900 - 2500
Розмір сопла ( ) 38
Макс. тиск (бар) 300
Дозування (%) 1 - 2 - 4
Ємність бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,755

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