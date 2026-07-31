Пінна насадка Basic 3 спеціально розроблена для апаратів високого тиску Kärcher з функцією Servo-Control та продуктивністю від 900 до 2500 літрів води на годину і відрізняється цілою низкою особливостей.Міцний корпус із латуні та інші високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби. Продумана 3-ступінчаста система дозування за допомогою вбудованого клапана запобігає випадковому порушенню регулювання. Балон для засобу для чищення також має свої особливості: стійка і ергономічна форма, вузька шийка для зручного захоплення, великий отвір для легкого наповнення і багатозахідне різьблення для швидкої заміни.