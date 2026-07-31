Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год - 2500 л/год
Для апаратів високого тиску з продуктивністю 900-2500 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.
Пінна насадка Basic 3 спеціально розроблена для апаратів високого тиску Kärcher з функцією Servo-Control та продуктивністю від 900 до 2500 літрів води на годину і відрізняється цілою низкою особливостей.Міцний корпус із латуні та інші високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби. Продумана 3-ступінчаста система дозування за допомогою вбудованого клапана запобігає випадковому порушенню регулювання. Балон для засобу для чищення також має свої особливості: стійка і ергономічна форма, вузька шийка для зручного захоплення, великий отвір для легкого наповнення і багатозахідне різьблення для швидкої заміни.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|900 - 2500
|Розмір сопла ( )
|38
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,755
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- HD 13/18-4 S ST Classic
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- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
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Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год - 2500 л/год
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