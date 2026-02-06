Pipe cleaning nozzle
Особливості та переваги
Чотири спрямовані назад струменя високого тискуПід тиском води шланг автоматично просувається вперед по трубі.
Оптимізована форма сопла.Плавний перехід в місці з'єднання зі шлангом зводить до мінімуму ризик заклинювання сопла в трубі.
Легке очищення завдяки високому тиску
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,009
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,028
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|18 x 14 x 14
Області застосування
- Для очищення труб
- Для очищення зливних труб
- Для очищення водостоків