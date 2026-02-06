Pipe cleaning nozzle

Особливості та переваги
Чотири спрямовані назад струменя високого тиску
Під тиском води шланг автоматично просувається вперед по трубі.
Оптимізована форма сопла.
Плавний перехід в місці з'єднання зі шлангом зводить до мінімуму ризик заклинювання сопла в трубі.
Легке очищення завдяки високому тиску
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,009
Вага (з упаковкою) (кг) 0,028
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 18 x 14 x 14
Області застосування
  • Для очищення труб
  • Для очищення зливних труб
  • Для очищення водостоків
