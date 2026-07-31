Пістолет EASY!Force Advanced

Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.

Революційна конструкція пістолета EASY!Force гарантує оператору принципово новий рівень комфорту і тривале виконання робіт без перевтоми: використання сили віддачі водяного струменя зводить до нуля зусилля утримання важеля пістолета. Цей пістолет вражає і високою якістю матеріалів: як кулька, так і сідло клапана виконані з кераміки, здатної протистояти впливу будь-яких твердих частинок, що гарантує приблизно 5-кратне збільшення терміну служби в порівнянні зі звичайними пістолетами.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,772

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