Революційна конструкція пістолета EASY!Force гарантує оператору принципово новий рівень комфорту і тривале виконання робіт без перевтоми: використання сили віддачі водяного струменя зводить до нуля зусилля утримання важеля пістолета. Цей пістолет вражає і високою якістю матеріалів: як кулька, так і сідло клапана виконані з кераміки, здатної протистояти впливу будь-яких твердих частинок, що гарантує приблизно 5-кратне збільшення терміну служби в порівнянні зі звичайними пістолетами.