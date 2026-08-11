Пістолет EASY!Force Ex
Допущений для застосування на вибухонебезпечних ділянках і забезпечує роботу без перевтоми: пістолет EASY!Force Ex, що зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску.
Безпечний, довговічний і дуже зручний в роботі: новий пістолет EASY!Force Ex розрахований спеціально на виконання робіт на вибухонебезпечних ділянках. Його клапан, виконаний повністю з кераміки, забезпечує приблизно 5-кратне збільшення терміну служби в порівнянні зі звичайними пістолетами. Крім того, він гарантує оператору роботу без перевтоми завдяки використанню сили віддачі струменя високого тиску для зведення до нуля зусилля, необхідного для утримання курка.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|300
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,574