Безпечний, довговічний і дуже зручний в роботі: новий пістолет EASY!Force Ex розрахований спеціально на виконання робіт на вибухонебезпечних ділянках. Його клапан, виконаний повністю з кераміки, забезпечує приблизно 5-кратне збільшення терміну служби в порівнянні зі звичайними пістолетами. Крім того, він гарантує оператору роботу без перевтоми завдяки використанню сили віддачі струменя високого тиску для зведення до нуля зусилля, необхідного для утримання курка.