Пістолет Easy Press

Пістолет Easy Press для шлангів високого тиску, DN 6/8 з поворотним з'єднанням з пістолетом (AVS), діаметр 11 мм. Пістолет розрахований на високі навантаження - тиск до 30 МПа (300 бар) при макс. температурі 155°С. Це дозволяє також використовувати його з апаратами з функцією підігріву води. Для підключення струменевих трубок є зовнішня різьба M22 x 1,5, яка дає можливість приєднати будь-яку струминну трубку, в тому числі, швидкознімну муфту. До пістолета можна підключити шланги високого тиску зі штуцером діаметром 11 мм. Курок пістолета Easy!Press відрізняється зниженим зусиллям натискання і коротким ходом. Найвища якість виготовлення - Made in Germany.