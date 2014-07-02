Пістолет Easy Press з м'якою накладкою, з вбудованим адаптером, з роз'ємом для шланга високого тиску M22 х 1,5. Пістолет розрахований на високі навантаження - тиск до 30 МПа (300 бар) при максимальній температурі 155 ° С. Це дозволяє використовувати його з апаратами з функцією підігріву води. Пістолет має латунні різьбові з’єднання M22 x 1,5, які гарантують повну сумісність з усіма типами професійних шлангів високого тиску і струминними трубками. При необхідності на пістолет може бути встановлена ​​швидкознімна муфта. Курок пістолета Easy!Press відрізняється зниженим зусиллям натискання і коротким ходом. Найвища якість виготовлення - Made in Germany.