Пістолет Easy Press M22 x 1,5
Пістолет розрахований на високі навантаження - тиск до 30 МПа (300 бар) при макс. температурі 155°С. Це дозволяє використовувати його з апаратами з функцією підігріву води. Пістолет має латунні різьбові з’єднання M22 x 1,5, які гарантують повну сумісність з усіма типами професійних шлангів високого тиску і струминними трубками. При необхідності на пістолет може бути встановлена швидкознімна муфта. Курок пістолета Easy!Press відрізняється зниженим зусиллям натискання і коротким ходом. Найвища якість виготовлення - Made in Germany.
Пістолет Easy Press з м'якою накладкою, з вбудованим адаптером, з роз'ємом для шланга високого тиску M22 х 1,5. Пістолет розрахований на високі навантаження - тиск до 30 МПа (300 бар) при максимальній температурі 155 ° С. Це дозволяє використовувати його з апаратами з функцією підігріву води. Пістолет має латунні різьбові з’єднання M22 x 1,5, які гарантують повну сумісність з усіма типами професійних шлангів високого тиску і струминними трубками. При необхідності на пістолет може бути встановлена швидкознімна муфта. Курок пістолета Easy!Press відрізняється зниженим зусиллям натискання і коротким ходом. Найвища якість виготовлення - Made in Germany.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|300
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Пропускна здатність (л/год)
|макс. 2500
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,891