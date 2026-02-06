Пістолет G 120 Q Full Control

Пістолет G 120 Q, призначений для будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класу K 3 Power Control і Full Control, відображає різні рівні тиску і режим подачі миючого засобу. Оснащений роз'ємом Quick Connect.

Індикатор режимів (заданого рівня тиску або включеного режиму подачі миючого засобу), яким оснащений пропонований Kärcher пістолет G 120 Q, значно покращує контроль в процесі роботи з апаратом високого тиску. Показання індикатора добре видно в будь-яку погоду. Різні рівні тиску (режими SOFT, MEDIUM і HARD) або подача миючого засобу зручно налаштовуються поворотом струменевої трубки Vario Power. Пістолет з роз'ємом Quick Connect підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K 3 серій Power Control і Full Control.

Особливості та переваги
Запасний пістолет для апаратів високого тиску Kärcher класу K 3 серій Power Control і Full Control
  • Для зручності заміни пістолета-розпилювача.
Легко читається інформація на дисплеї для налаштування рівня тиску та режиму миючого засобу
  • Для легкого вибору відповідного рівня тиску для обраного об’єкта очищення.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,42
Вага (з упаковкою) (кг) 0,584
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 432 x 42 x 216
