Індикатор режимів (заданого рівня тиску або включеного режиму подачі миючого засобу), яким оснащений пропонований Kärcher пістолет G 120 Q, значно покращує контроль в процесі роботи з апаратом високого тиску. Показання індикатора добре видно в будь-яку погоду. Різні рівні тиску (режими SOFT, MEDIUM і HARD) або подача миючого засобу зручно налаштовуються поворотом струменевої трубки Vario Power. Пістолет з роз'ємом Quick Connect підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K 3 серій Power Control і Full Control.