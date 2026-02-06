Цей пістолет забезпечує користувачу більш ефективний контроль в процесі прирання. Він оснащений світлодіодним дисплеєм, на якому відображаються задані рівні тиску або режим нанесення миючого засобу, і швидкознімним роз'ємом Quick Connect. Вибір рівня тиску SOFT, MEDIUM і HARD або включення подачі миючого засобу відбувається поворотом струменевого трубки Vario Power. Світлодіодний дисплей забезпечує надійне зчитування інформації при будь-яких погодних умовах. Пістолет підходить до будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control.