Пістолет G 145 Q Full Control

Пістолет зі світлодіодним дисплеєм, що відображає рівень тиску або режим подачі миючого засобу, і з роз'ємом Quick Connect. Для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control.

Цей пістолет забезпечує користувачу більш ефективний контроль в процесі прирання. Він оснащений світлодіодним дисплеєм, на якому відображаються задані рівні тиску або режим нанесення миючого засобу, і швидкознімним роз'ємом Quick Connect. Вибір рівня тиску SOFT, MEDIUM і HARD або включення подачі миючого засобу відбувається поворотом струменевого трубки Vario Power. Світлодіодний дисплей забезпечує надійне зчитування інформації при будь-яких погодних умовах. Пістолет підходить до будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control.

Особливості та переваги
Запасний пістолет для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control
  • Для зручності заміни пістолета-розпилювача.
LED індикатори для зручності відстеження режимів роботи
  • Для легкого вибору відповідного рівня тиску для обраного об’єкта очищення.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Байонетне з'єднання
  • Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Використання миючого засобу при струмені низького тиску
  • Зручне застосування миючого засобу
Запобіжник
  • Блокування від випадкового натискання
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,594
Вага (з упаковкою) (кг) 0,791
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 552 x 43 x 223
