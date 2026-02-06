Пістолет G 145 Q Full Control
Пістолет зі світлодіодним дисплеєм, що відображає рівень тиску або режим подачі миючого засобу, і з роз'ємом Quick Connect. Для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control.
Цей пістолет забезпечує користувачу більш ефективний контроль в процесі прирання. Він оснащений світлодіодним дисплеєм, на якому відображаються задані рівні тиску або режим нанесення миючого засобу, і швидкознімним роз'ємом Quick Connect. Вибір рівня тиску SOFT, MEDIUM і HARD або включення подачі миючого засобу відбувається поворотом струменевого трубки Vario Power. Світлодіодний дисплей забезпечує надійне зчитування інформації при будь-яких погодних умовах. Пістолет підходить до будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control.
Особливості та переваги
Запасний пістолет для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control
- Для зручності заміни пістолета-розпилювача.
LED індикатори для зручності відстеження режимів роботи
- Для легкого вибору відповідного рівня тиску для обраного об’єкта очищення.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Байонетне з'єднання
- Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Використання миючого засобу при струмені низького тиску
- Зручне застосування миючого засобу
Запобіжник
- Блокування від випадкового натискання
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,594
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,791
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|552 x 43 x 223