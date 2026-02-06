Рівень тиску, що задається поворотом струменевої трубки Vario Power (SOFT, MEDIUM, HARD або нанесення засобу для чищення), передається безпосередньо на дисплей пістолета, завдяки чому користувач завжди знає, яку функцію виконує апарат в поточний момент часу. Інформація, що добре зчитується за будь-яких погодних умов, забезпечує повний контроль і виключає пошкодження об'єктів, що очищаються. Пістолет із роз'ємом Quick Connect підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5 серій Power Control та Full Control.