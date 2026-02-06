Пістолет G 160 Q

Пістолет для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5 серій Power Control та Full Control. З дисплеєм для відображення рівня тиску та режиму подачі засобу для чищення.

Рівень тиску, що задається поворотом струменевої трубки Vario Power (SOFT, MEDIUM, HARD або нанесення засобу для чищення), передається безпосередньо на дисплей пістолета, завдяки чому користувач завжди знає, яку функцію виконує апарат в поточний момент часу. Інформація, що добре зчитується за будь-яких погодних умов, забезпечує повний контроль і виключає пошкодження об'єктів, що очищаються. Пістолет із роз'ємом Quick Connect підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5 серій Power Control та Full Control.

Особливості та переваги
Запасний пістолет для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 - K 5 серій Power Control і Full Control
  • Для зручності заміни пістолета-розпилювача.
Легко читається інформація на дисплеї для налаштування рівня тиску та режиму миючого засобу
  • Для легкого вибору відповідного рівня тиску для обраного об’єкта очищення.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Байонетне з'єднання
  • Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Використання миючого засобу при струмені низького тиску
  • Зручне застосування миючого засобу
Запобіжник
  • Блокування від випадкового натискання
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,52
Вага (з упаковкою) (кг) 0,656
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 552 x 43 x 222

