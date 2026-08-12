У вас ніколи не було такого контролю при прибиранні. Завдяки кнопкам +/- на пістолеті високого тиску G 180 Q Full Control Plus, рівень тиску і дозування миючого засобу можна легко контролювати одним натисканням кнопки. Всі ваші налаштування також завжди доступні на РК-дисплеї в будь-яку погоду. Пістолет-розпилювач зі швидкороз'ємним адаптером підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher Full Control модельного ряду K 5 Premium, K 7 і K 7 Premium починаючи з 2017 року випуску і новіше.