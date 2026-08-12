Пістолет G 180 Q Full Control Plus Power Gun
З ЖК-дисплеєм і кнопками управління тиском і миючими засобами: пістолет високого тиску G 180 Q Full Control Plus для всіх апаратів високого тиску Kärcher K 5 Premium, K 7 і K 7 Premium Full Control з 2017 року випуску або новіші.
У вас ніколи не було такого контролю при прибиранні. Завдяки кнопкам +/- на пістолеті високого тиску G 180 Q Full Control Plus, рівень тиску і дозування миючого засобу можна легко контролювати одним натисканням кнопки. Всі ваші налаштування також завжди доступні на РК-дисплеї в будь-яку погоду. Пістолет-розпилювач зі швидкороз'ємним адаптером підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher Full Control модельного ряду K 5 Premium, K 7 і K 7 Premium починаючи з 2017 року випуску і новіше.
Особливості та переваги
Запасний пістолет для Kärcher Full Control Plus HDR класів K 5 Premium, K 7 та K 7 Full Control з 2017 року або новішої версії
- Для зручності заміни пістолета-розпилювача.
Кнопки +/– на ручці
- Для зручного контролю налаштування тиску та концентрації миючого засобу.
Індикатор рівня тиску на РК-дисплеї
- Для легкого вибору відповідного рівня тиску для обраного об’єкта очищення.
Індикація дозування миючого засобу на РК-дисплеї
- Для легкого вибору бажаного об'єму миючого засобу.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,787