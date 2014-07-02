Плоский фільтр тільки для заміни

Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco М.

Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco М.

Особливості та переваги
З целюлозного волокна
  • Висока економічність.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Клас пилу L / M
Колір білий
Вага (кг) 0,215
Вага (з упаковкою) (кг) 0,215
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 140 x 57 x 240

Відео

Області застосування
  • Для збору сухого пилу та великого сміття (зелене колірне кодування)
  • Сертифікований за класами M та L