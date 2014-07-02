Плоский фільтр тільки для заміни
Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco М.
Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco М.
Особливості та переваги
З целюлозного волокна
- Висока економічність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Клас пилу
|L / M
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,215
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,215
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 57 x 240
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Області застосування
- Для збору сухого пилу та великого сміття (зелене колірне кодування)
- Сертифікований за класами M та L