Плоский складчастий фільтр для WD 4/5/6

Плоский складчастий фільтр встановлюється в касету для швидкої і простої заміни без контакту з брудом. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.

Особливості та переваги
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
  • Чергування операцій вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.
  • Дуже швидка і гігієнічна заміна плоского складчастого фільтра завдяки касеті, що легко витягується.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір коричнева
Вага (кг) 0,075
Вага (з упаковкою) (кг) 0,116
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 163 x 104 x 50
Області застосування
  • Дрібне сміття
  • Крупне сміття
  • Рідини
