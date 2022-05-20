Плоский складчастий фільтр для WD 4/5/6
Плоский складчастий фільтр встановлюється в касету для швидкої і простої заміни без контакту з брудом. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.
Особливості та переваги
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
- Чергування операцій вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.
- Дуже швидка і гігієнічна заміна плоского складчастого фільтра завдяки касеті, що легко витягується.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|коричнева
|Вага (кг)
|0,075
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,116
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|163 x 104 x 50
Області застосування
- Дрібне сміття
- Крупне сміття
- Рідини