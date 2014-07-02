Плоский складчастий фільтр (Еко)
Для чергування сухого та вологого прибирання без заміни фільтру.
Має велику площу поверхні що фільтрує при малому об`ємі. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.
Особливості та переваги
Фільтрувальний матеріал
- Дозволяє збір вологого і сухого сміття без необхідності заміни фільтра
- Високий ступінь утримання пилу
Зручне встановлення
- Легко чистити
Компактність
- Велика поверхня фільтрації
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|коричнева
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,177
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|205 x 75 x 73