Плоский складчастий фільтр (Еко)

Для чергування сухого та вологого прибирання без заміни фільтру.

Має велику площу поверхні що фільтрує при малому об`ємі. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.

Особливості та переваги
Фільтрувальний матеріал
  • Дозволяє збір вологого і сухого сміття без необхідності заміни фільтра
  • Високий ступінь утримання пилу
Зручне встановлення
  • Легко чистити
Компактність
  • Велика поверхня фільтрації
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір коричнева
Вага (кг) 0,13
Вага (з упаковкою) (кг) 0,177
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 205 x 75 x 73
Сумісна техніка
