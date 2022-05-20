Спеціальний плоский складчастий фільтр Renovation - ідеальне рішення для збору як дрібного і крупного сміття, так і рідин. Крім того, він прекрасно підходить для збору дрібного пилу, що утворюється в процесі ремонту або виконання робіт з електроінструментами. Поліефірний матеріал фільтра робить фільтр несприйнятливим до вологи, а протиадгезійне покриття запобігає його швидкому забиванню пилом, гарантуючи тим самим тривалу роботу з високою силою всмоктування та оптимальною фільтрацією. Плоский складчастий фільтр укладають у касету, яку легко встановлюють у корпус апарата і легко виймають із нього для заміни фільтра. Це запатентоване рішення дає змогу швидко замінювати фільтр без контакту з брудом. Фільтр оптимально підходить до господарських пилососів Kärcher WD 4-6, KWD 4-6 і MV 4-6.