Плоский складчастий фільтр Renovation, для WD 4-6
Спеціальний плоский складчастий фільтр, що забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування під час збирання дрібного пилу під час ремонту та роботи з електроінструментами. Підходять до господарських пилососів Kärcher.
Спеціальний плоский складчастий фільтр Renovation - ідеальне рішення для збору як дрібного і крупного сміття, так і рідин. Крім того, він прекрасно підходить для збору дрібного пилу, що утворюється в процесі ремонту або виконання робіт з електроінструментами. Поліефірний матеріал фільтра робить фільтр несприйнятливим до вологи, а протиадгезійне покриття запобігає його швидкому забиванню пилом, гарантуючи тим самим тривалу роботу з високою силою всмоктування та оптимальною фільтрацією. Плоский складчастий фільтр укладають у касету, яку легко встановлюють у корпус апарата і легко виймають із нього для заміни фільтра. Це запатентоване рішення дає змогу швидко замінювати фільтр без контакту з брудом. Фільтр оптимально підходить до господарських пилососів Kärcher WD 4-6, KWD 4-6 і MV 4-6.
Особливості та переваги
Поліефірний фільтрувальний матеріал із протиадгезійним покриттям
- Забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування та оптимальну фільтрацію пилу.
- Для безперервної роботи.
- Вологостійкість і довгий термін служби.
Унікальна запатентована технологія знімного фільтра
- Сухе та вологе прибирання без зміни фільтру
- Дуже швидка і гігієнічна заміна плоского складчастого фільтра завдяки касеті, що легко витягується.
Підходить до господарських пилососів Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,182
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|163 x 104 x 50
Області застосування
- Дрібне сміття
- Крупне сміття
- Рідини
- Прибирання у майстерні
- Прибирання під час ремонту