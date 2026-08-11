Подовжена насадка для AD

Щілинна насадка подовжена (350 мм) з вогнестійкого матеріалу для збору холодної золи. Підходить для всіх зольних і господарських пилососів Kärcher.

Щілинна насадка подовжена (350 мм) виготовлена ​​з вогнетривкого матеріалу і дозволяє пилососити холодний попіл в важкодоступних місцях - наприклад, в димоходах, печах або барбекю. Подовжена щілинна насадка підходить як додатковий аксесуар для всіх зольних і господарських пилососів Kärcher.

Особливості та переваги
Виготовлений з вогнетривкого матеріалу
Подовжений - для важкодоступних місць в димоходах, облицюваннях печей і барбекю
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,104
Вага (з упаковкою) (кг) 0,15
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 350 x 41 x 41
Сумісна техніка
Області застосування
  • Каміни, печі
  • Барбекю