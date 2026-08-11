Подовжена насадка для AD
Щілинна насадка подовжена (350 мм) з вогнестійкого матеріалу для збору холодної золи. Підходить для всіх зольних і господарських пилососів Kärcher.
Щілинна насадка подовжена (350 мм) виготовлена з вогнетривкого матеріалу і дозволяє пилососити холодний попіл в важкодоступних місцях - наприклад, в димоходах, печах або барбекю. Подовжена щілинна насадка підходить як додатковий аксесуар для всіх зольних і господарських пилососів Kärcher.
Особливості та переваги
Виготовлений з вогнетривкого матеріалу
Подовжений - для важкодоступних місць в димоходах, облицюваннях печей і барбекю
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,104
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,15
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 41 x 41
Області застосування
- Каміни, печі
- Барбекю