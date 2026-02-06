Подовжена щілинна насадка для WD

Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher.

Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини відрізняється меншою товщиною і підвищеною зручністю в роботі. Вона значно полегшує очищення вузьких стиків, щілин і проміжків - як в салоні автомобіля, так і в будинку. Ця насадка підходить до всіх побутових багатофункціональни[ пилососів Kärcher.

Особливості та переваги
Модифікована подовжена щілинна насадка більш вузької форми
Для ретельного очищення важкодоступних місць в автомобілі або будинку
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,061
Вага (з упаковкою) (кг) 0,109
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 350 x 40 x 40
Області застосування
  • Передпокої
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Кишені в бічних дверях автомобіля
