Подовжена щілинна насадка для WD
Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher.
Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини відрізняється меншою товщиною і підвищеною зручністю в роботі. Вона значно полегшує очищення вузьких стиків, щілин і проміжків - як в салоні автомобіля, так і в будинку. Ця насадка підходить до всіх побутових багатофункціональни[ пилососів Kärcher.
Особливості та переваги
Модифікована подовжена щілинна насадка більш вузької форми
Для ретельного очищення важкодоступних місць в автомобілі або будинку
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,061
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,109
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 40 x 40
Сумісна техніка
Області застосування
- Передпокої
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Кишені в бічних дверях автомобіля