Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини відрізняється меншою товщиною і підвищеною зручністю в роботі. Вона значно полегшує очищення вузьких стиків, щілин і проміжків - як в салоні автомобіля, так і в будинку. Ця насадка підходить до всіх побутових багатофункціональни[ пилососів Kärcher.