Подовжувачний шланг 10 м

Подовжувальний шланг високого тиску для більшої зручності. Для апаратів Kärcher серії K 2 - K 7 з різьбовим з'єднанням (без Quick Connect). Якісний шланг довжиною 10 м. З захистом від перегину шланга і латунною муфтою для тривалого строку служби. Підключає пристрій і шланг високого тиску.

Подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м для більшої зручності при використанні мийки високого тиску. Просто підключіть мийку високого тиску до шлангу для полегшення роботи. Міцний шланг з якісною текстильною опліткою DN 8, армований, не перекручується, з латунним з`єднувачем для довговічності. Подовжувальний шланг для тиску до 180 бар і температури до 60 ° C. Подовжувальний шланг також підходить для подачі миючих засобів. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.

Особливості та переваги
Подовжуючий шланг 10 м
  • Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Шланг DN-8 з посиленною текстильною опліткою
  • Тривалий термін служби.
Захищений від заломів і вигинів
  • Захищений від заломів і вигинів
Латунне з'єднання
  • Дуже міцний і високоякісний.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. тиск (бар) 180
Довжина (м) 10
Колір чорний
Вага (кг) 1,208
Вага (з упаковкою) (кг) 1,463
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 240 x 240 x 85
Сумісна техніка
