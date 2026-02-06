Подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м для більшої зручності при використанні мийки високого тиску. Просто підключіть мийку високого тиску до шлангу для полегшення роботи. Міцний шланг з якісною текстильною опліткою DN 8, армований, не перекручується, з латунним з`єднувачем для довговічності. Подовжувальний шланг для тиску до 180 бар і температури до 60 ° C. Подовжувальний шланг також підходить для подачі миючих засобів. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.