Подовжувачний шланг 10 м
Подовжувальний шланг високого тиску для більшої зручності. Для апаратів Kärcher серії K 2 - K 7 з різьбовим з'єднанням (без Quick Connect). Якісний шланг довжиною 10 м. З захистом від перегину шланга і латунною муфтою для тривалого строку служби. Підключає пристрій і шланг високого тиску.
Подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м для більшої зручності при використанні мийки високого тиску. Просто підключіть мийку високого тиску до шлангу для полегшення роботи. Міцний шланг з якісною текстильною опліткою DN 8, армований, не перекручується, з латунним з`єднувачем для довговічності. Подовжувальний шланг для тиску до 180 бар і температури до 60 ° C. Подовжувальний шланг також підходить для подачі миючих засобів. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.
Особливості та переваги
- Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Шланг DN-8 з посиленною текстильною опліткою
- Тривалий термін служби.
Захищений від заломів і вигинів
Латунне з'єднання
- Дуже міцний і високоякісний.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. тиск (бар)
|180
|Довжина (м)
|10
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,208
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,463
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 240 x 85