Подовжувальна трубка
Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.
Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма побутовими насадками до апаратів високого тиску Kärcher.
Особливості та переваги
Для подовження струменевої трубки на 0,4 м.
- Легке очищення важкодоступних місць (особливо розміщених на висоті)
Компактність
- Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
- Простота у використанні.
Компактність
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,259
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,31
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|446 x 45 x 45
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Подовжувальна трубка
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.