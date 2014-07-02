Подовжувальна трубка

Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.

Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма побутовими насадками до апаратів високого тиску Kärcher.

Особливості та переваги
Для подовження струменевої трубки на 0,4 м.
  • Легке очищення важкодоступних місць (особливо розміщених на висоті)
Компактність
  • Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
  • Простота у використанні.
Компактність
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,259
Вага (з упаковкою) (кг) 0,31
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 446 x 45 x 45

Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
