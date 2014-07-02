Подовжувальна трубка чорна DN32
Металева всмоктувальна трубка (DN 32, довжина 0,5 м) з чорним пластиковим покриттям, підходить в якості подовжувальної трубки, наприклад, пропилососити стелю.
Металева всмоктувальна труба (DN 32, довжина 0,5 м) з чорним пластиковим покриттям, підходить в якості подовжувальної трубки, наприклад, пропилососити стелю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 32
|Кількість (шт.)
|1
|Матеріал
|Сталь
|Довжина (мм)
|500
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,236
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,245
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 32 x 32
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