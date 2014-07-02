Подовжувальна трубка чорна DN32

Металева всмоктувальна трубка (DN 32, довжина 0,5 м) з чорним пластиковим покриттям, підходить в якості подовжувальної трубки, наприклад, пропилососити стелю.

Металева всмоктувальна труба (DN 32, довжина 0,5 м) з чорним пластиковим покриттям, підходить в якості подовжувальної трубки, наприклад, пропилососити стелю.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) DN 32
Кількість (шт.) 1
Матеріал Сталь
Довжина (мм) 500
Колір чорний
Вага (кг) 0,236
Вага (з упаковкою) (кг) 0,245
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 500 x 32 x 32

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