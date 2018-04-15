Подовжувальна трубка для WD

Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососів WD. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях. Довжина трубки 0,5 м, номінальний діаметр - 35 мм.

Особливості та переваги
Для очищення важкодоступних місць (високих стель, світлових шахт тощо).
Підходить для всіх господарських пилососів Kärcher Home & Garden
Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,12
Вага (з упаковкою) (кг) 0,253
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 480 x 40 x 40
