Подовжувальна трубка для WD
Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях.
Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососів WD. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях. Довжина трубки 0,5 м, номінальний діаметр - 35 мм.
Особливості та переваги
Для очищення важкодоступних місць (високих стель, світлових шахт тощо).
Підходить для всіх господарських пилососів Kärcher Home & Garden
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,253
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|480 x 40 x 40