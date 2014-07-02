Подовжувальна трубка DN35

Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 35, 1x0.5 м), стандартна, для практично всіх одномоторних промислових пилососів NT.

Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 35, 1x0.5 м), стандартна, для практично всіх одномоторних промислових пилососів NT.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Кількість (шт.) 1
Матеріал Сталь, хромована
Довжина (мм) 505
Колір срібний
Вага (кг) 0,268
Вага (з упаковкою) (кг) 0,273
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 505 x 39 x 39

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