Подовжувальна трубка DN35
Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 35, 1x0.5 м), стандартна, для практично всіх одномоторних промислових пилососів NT.
Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 35, 1x0.5 м), стандартна, для практично всіх одномоторних промислових пилососів NT.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Кількість (шт.)
|1
|Матеріал
|Сталь, хромована
|Довжина (мм)
|505
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|0,268
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,273
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 39 x 39
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