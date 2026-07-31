Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм

Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 мм.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск (бар) 300
Довжина (мм) 1000
Температура (°C) макс. 155
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,636

Відео

Сумісна техніка