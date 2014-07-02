Подовжувальний шланг XH 10 Q з роз'ємами Quick Connect

Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 - K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.

Подовжувальний шланг високого тиску для пістолета Best з роз'ємом Quick Connect. 10-метровий шланг, що значно збільшує радіус дії апарату високого тиску і полегшує виконання прибиральних робіт, легко встановлюється між пістолетом з швидкодіючим роз'ємом Quick Connect і шлангом високого тиску. Високоякісний подовжувальний шланг DN 8, зміцнений текстильною опліткою і захищений від перегину, оснащений надійним латунним роз'ємом, що гарантує довгий термін служби. Він витримує тиск до 180 бар, розрахований на температуру води до 60 ° C і може також використовуватися в режимі подачі миючого засобу. Підходить до будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класів K 3 - K 7 з системою Quick Connect.

Особливості та переваги
Подовжувальний шланг 10м
  • Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Шланг DN-8 з посиленною текстильною опліткою
  • Захищений від заломів і вигинів
Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. тиск (бар) 180
Довжина (м) 10
Колір чорний
Вага (кг) 1,137
Вага (з упаковкою) (кг) 1,348
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 240 x 240 x 85
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.