Подовжувальний шланг XH 10 Q з роз'ємами Quick Connect
Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 - K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.
Подовжувальний шланг високого тиску для пістолета Best з роз'ємом Quick Connect. 10-метровий шланг, що значно збільшує радіус дії апарату високого тиску і полегшує виконання прибиральних робіт, легко встановлюється між пістолетом з швидкодіючим роз'ємом Quick Connect і шлангом високого тиску. Високоякісний подовжувальний шланг DN 8, зміцнений текстильною опліткою і захищений від перегину, оснащений надійним латунним роз'ємом, що гарантує довгий термін служби. Він витримує тиск до 180 бар, розрахований на температуру води до 60 ° C і може також використовуватися в режимі подачі миючого засобу. Підходить до будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класів K 3 - K 7 з системою Quick Connect.
Особливості та переваги
Подовжувальний шланг 10м
- Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Шланг DN-8 з посиленною текстильною опліткою
- Захищений від заломів і вигинів
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. тиск (бар)
|180
|Довжина (м)
|10
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,137
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,348
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 240 x 85