Подовжувальний шланг високого тиску для пістолета Best з роз'ємом Quick Connect. 10-метровий шланг, що значно збільшує радіус дії апарату високого тиску і полегшує виконання прибиральних робіт, легко встановлюється між пістолетом з швидкодіючим роз'ємом Quick Connect і шлангом високого тиску. Високоякісний подовжувальний шланг DN 8, зміцнений текстильною опліткою і захищений від перегину, оснащений надійним латунним роз'ємом, що гарантує довгий термін служби. Він витримує тиск до 180 бар, розрахований на температуру води до 60 ° C і може також використовуватися в режимі подачі миючого засобу. Підходить до будь-яких апаратів високого тиску Kärcher класів K 3 - K 7 з системою Quick Connect.