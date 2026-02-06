Поролоновий вихідний фільтр
При прибиранні пилососом поролоновий вихідний фільтр затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі. Фільтр підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome.
Поролоновий вихідний фільтр очищає повітря, що виходить з пилососа, затримуючи дрібні частинки бруду. Він підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome. Заміну фільтра рекомендується проводити щонайменше один раз на рік.
Особливості та переваги
Дрібний фільтр
- Відфільтровує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі, що всмоктується пилососом.
Зручна заміна
- Легка заміна вихідного поролонового фільтра завдяки можливості зняття його корпусу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|0,012
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,033
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|75 x 50 x 50
Області застосування
- Сухе сміття