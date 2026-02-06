Поролоновий вихідний фільтр

При прибиранні пилососом поролоновий вихідний фільтр затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі. Фільтр підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome.

Поролоновий вихідний фільтр очищає повітря, що виходить з пилососа, затримуючи дрібні частинки бруду. Він підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome. Заміну фільтра рекомендується проводити щонайменше один раз на рік.

Особливості та переваги
Дрібний фільтр
  • Відфільтровує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі, що всмоктується пилососом.
Зручна заміна
  • Легка заміна вихідного поролонового фільтра завдяки можливості зняття його корпусу.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір сірий
Вага (кг) 0,012
Вага (з упаковкою) (кг) 0,033
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 75 x 50 x 50
Області застосування
  • Сухе сміття
