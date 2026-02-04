Потужна швабра PS 30 Plus
Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.
Високий тиск проти сильних забруднень: потужна швабра PS 30 Plus є ідеальним рішенням для очищення поверхонь малої або середньої площі від стійкого бруду. Три вбудовані сопла високого тиску не тільки ефективно видаляють його, а й забезпечують високу продуктивність прибирання. А для легкої та ефективної очистки кутових і крайових ділянок передбачена можливість повороту бічного сопла на 45º. При цьому конструкція швабри забезпечує користувачу захист від бризок води. Ще однією перевагою компактної швабри PS 30 Plus є її придатність для чищення сходів. Рухома щіткова головка швабри розширює спектр вирішуваних завдань: для очищення важкодоступних місць її можна повернути на 360°. Після очищення будь-якої гладкої поверхні забруднену воду з неї можна легко зігнати за допомогою вбудованої стяжки, що дозволяє швидко відновити використання очищених об'єктів.
Особливості та переваги
Поворотне бічне соплоРетельне і акуратне очищення будь-яких кутових і крайових ділянок.
Щіткова голова, що обертається на 360°Можливість очищення важкодоступних місць.
Щіткове кільце (в т. ч. навколо бічного сопла)Захист від бризок води при будь-якому положенні сопла.
Три сопла високого тиску
- Ефективне усунення стійких забруднень.
Компактність
- Можливість зручного очищення вузьких місць.
Комбінація обробки високим тиском і ручного притиску щітки
- Забезпечує більш ефективну очистку в порівнянні зі звичайною шваброю.
Гумовий водозгін
- Легке видалення брудної води. Можна замінити без інструменту.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,932
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,347
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|749 x 264 x 768
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Сходи
- Тераси
- Балкони
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
Запчастини для Потужна швабра PS 30 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.