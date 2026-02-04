Потужна швабра PS 30 Plus

Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.

Високий тиск проти сильних забруднень: потужна швабра PS 30 Plus є ідеальним рішенням для очищення поверхонь малої або середньої площі від стійкого бруду. Три вбудовані сопла високого тиску не тільки ефективно видаляють його, а й забезпечують високу продуктивність прибирання. А для легкої та ефективної очистки кутових і крайових ділянок передбачена можливість повороту бічного сопла на 45º. При цьому конструкція швабри забезпечує користувачу захист від бризок води. Ще однією перевагою компактної швабри PS 30 Plus є її придатність для чищення сходів. Рухома щіткова головка швабри розширює спектр вирішуваних завдань: для очищення важкодоступних місць її можна повернути на 360°. Після очищення будь-якої гладкої поверхні забруднену воду з неї можна легко зігнати за допомогою вбудованої стяжки, що дозволяє швидко відновити використання очищених об'єктів.

Особливості та переваги
Потужна швабра PS 30 Plus: Поворотне бічне сопло
Поворотне бічне сопло
Ретельне і акуратне очищення будь-яких кутових і крайових ділянок.
Потужна швабра PS 30 Plus: Щіткова голова, що обертається на 360°
Щіткова голова, що обертається на 360°
Можливість очищення важкодоступних місць.
Потужна швабра PS 30 Plus: Щіткове кільце (в т. ч. навколо бічного сопла)
Щіткове кільце (в т. ч. навколо бічного сопла)
Захист від бризок води при будь-якому положенні сопла.
Три сопла високого тиску
  • Ефективне усунення стійких забруднень.
Компактність
  • Можливість зручного очищення вузьких місць.
Комбінація обробки високим тиском і ручного притиску щітки
  • Забезпечує більш ефективну очистку в порівнянні зі звичайною шваброю.
Гумовий водозгін
  • Легке видалення брудної води. Можна замінити без інструменту.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,932
Вага (з упаковкою) (кг) 1,347
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 749 x 264 x 768

Відео

Області застосування
  • Сходи
  • Тераси
  • Балкони
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
Запчастини для Потужна швабра PS 30 Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.