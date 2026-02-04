Високий тиск проти сильних забруднень: потужна швабра PS 30 Plus є ідеальним рішенням для очищення поверхонь малої або середньої площі від стійкого бруду. Три вбудовані сопла високого тиску не тільки ефективно видаляють його, а й забезпечують високу продуктивність прибирання. А для легкої та ефективної очистки кутових і крайових ділянок передбачена можливість повороту бічного сопла на 45º. При цьому конструкція швабри забезпечує користувачу захист від бризок води. Ще однією перевагою компактної швабри PS 30 Plus є її придатність для чищення сходів. Рухома щіткова головка швабри розширює спектр вирішуваних завдань: для очищення важкодоступних місць її можна повернути на 360°. Після очищення будь-якої гладкої поверхні забруднену воду з неї можна легко зігнати за допомогою вбудованої стяжки, що дозволяє швидко відновити використання очищених об'єктів.