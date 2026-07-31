Потужне сопло 40°, 040

Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі

Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір сопла ( ) 40
Кут (°) 40
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Колір срібний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,028
Запчастини для Потужне сопло 40°, 040

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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