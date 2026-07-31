Потужне сопло 40°, 050
Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі
Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір сопла ( )
|50
|Кут (°)
|40
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|срібний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,028
Сумісна техніка
Запчастини для Потужне сопло 40°, 050
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