PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock

Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 10
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 220
Довжина (м) 10
З'єднувальна різьба 2 x EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 2,9
Сумісна техніка