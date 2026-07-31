Пристосування для очищення поверхонь FR Classic

Модель початкового рівня серії пристосувань для очищення поверхонь, що дозволяє виконувати роботи як у відкритому повітрі, і у приміщеннях. Оснащена бризкозахисним корпусом, розрахована на робочий тиск до 150 бар.

Модель початкового рівня серії пропонованих Kärcher пристосувань для очищення поверхонь, що забезпечує акуратне прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі. Розрахована на робочий тиск до 150 бар та витрата води до 600 л/год (температура води до 40 °C). Увага: комплект сопел замовляється окремо.

Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (кг) 1,6
Вага (з упаковкою) (кг) 2,1
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Запчастини для Пристосування для очищення поверхонь FR Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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