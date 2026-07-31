Пристосування для очищення поверхонь FR Classic
Модель початкового рівня серії пристосувань для очищення поверхонь, що дозволяє виконувати роботи як у відкритому повітрі, і у приміщеннях. Оснащена бризкозахисним корпусом, розрахована на робочий тиск до 150 бар.
Модель початкового рівня серії пропонованих Kärcher пристосувань для очищення поверхонь, що забезпечує акуратне прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі. Розрахована на робочий тиск до 150 бар та витрата води до 600 л/год (температура води до 40 °C). Увага: комплект сопел замовляється окремо.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (кг)
|1,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,07
Аксесуари
Запчастини для Пристосування для очищення поверхонь FR Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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