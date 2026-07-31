Модель початкового рівня серії пропонованих Kärcher пристосувань для очищення поверхонь, що забезпечує акуратне прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі. Розрахована на робочий тиск до 150 бар та витрата води до 600 л/год (температура води до 40 °C). Увага: комплект сопел замовляється окремо.